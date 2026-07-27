scontri no tav il comandante generale dei carabinieri luongo visita i militari feriti

Il comandante generale dei carabinieri ha visitato i militari feriti al Policlinico Militare di Roma dopo gli scontri di sabato 25 luglio con i manifestanti nei pressi dei cantieri Tav. La visita è avvenuta per incontrare alcuni dei carabinieri rimasti coinvolti nei disordini. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni dei militari o sui dettagli dell’intervento.

Il comandante generale Salvatore Luongo è andato al Policlinico Militare di Roma per visitare alcuni dei carabinieri rimasti feriti a seguito dei violenti scontri di sabato 25 luglio con i manifestanti presso i cantieri della Tav. Il generale Luongo, nell’occasione, ha rivolto ai militari parole di conforto e vicinanza a nome di tutta l’arma, esprimendo la propria gratitudine per il coraggio, lo spirito di sacrificio e la straordinaria professionalità dimostrati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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