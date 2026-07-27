Scherma Mondiali di Hong Kong | nella sciabola è sfida Usa-Iran

Da video.gazzetta.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ai Mondiali di scherma a Hong Kong, nella sciabola maschile individuale, si sono affrontati negli ottavi di finale un atleta statunitense di 19 anni e un iraniano di 35 anni, riconosciuto come uno dei più noti nel suo paese. La sfida si è svolta nel quadro dei sedicesimi di finale del torneo.

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Ai Mondiali di scherma in svolgimento a Hong Kong, nei sedicesimi della sciabola maschile individuale il tabellone ha messo di fronte Usa contro Iran: ossia William Morrill, 19 anni, contro Ali Pakdaman, 35, uno degli atleti più famosi nel suo Paese. Ha vinto dopo una grande rimonta l'iraniano per 15-13 (era sotto 12-7) con alla fine un grande urlo liberatorio per lui. I due si sono salutati col classico “cinque alto”, come in una gara normalissima, così come i due allenatori si sono stretti la mano, lasciando giustamente da parte la politica. E alla fine, così, l’iraniano va avanti. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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