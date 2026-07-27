Gracie Abrams, cantante e autrice, ha raccontato di aver spesso lasciato la casa da adolescente, mentendo e mettendosi in situazioni rischiose. Ha anche ammesso di aver chiesto scusa a sua madre e di essere stata dura con lei in passato. Nel frattempo, il suo nuovo album “Daughter From Hell”, composto da 16 tracce, è entrato al quinto posto nella classifica italiana degli album.

Gracie Abrams ha fatto irruzione nella classifica italiana degli album al quinto posto con il nuovo disco “Daughter From Hell”. In tutto 16 tracce che raccontano il lato oscuro e contraddittorio della sua crescita, arrivate a due anni esatti di distanza da “The Secret of Us”, il disco che l’ha consacrata al grande pubblico grazie al singolo “That’s So True” e alla hit “us” scritta insieme a Taylor Swift. Il brano che dà il nome all’album è il cuore concettuale del disco. Gracie ha raccontato di essere stata un’adolescente parecchio ribelle, e “Daughter From Hell” è il suo modo di fare i conti con quella versione di sé e con il rapporto con la madre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Scappavo spesso di casa. Dicevo bugie, mi mettevo in situazioni pericolose. Ho chiesto scusa a mia madre, sono stata dura con lei da adolescente”: parla il fenomeno Gracie Abrams

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