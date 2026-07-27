Saudade do Rio | dieci anni dopo Viviani Piano e Cagnotto ricordano le Olimpiadi 2016

Da sportmediaset.mediaset.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le Olimpiadi di Rio nel 2016, sono state catturate immagini di atleti italiani: Elia Viviani con il tricolore e lacrime, Matteo Piano sorridente sul podio e Tania Cagnotto che abbraccia il padre. A dieci anni dall’evento, questi momenti vengono ricordati come simbolo delle emozioni vissute durante le gare. Le foto mostrano le reazioni degli atleti italiani alle loro performance e alle vittorie ottenute in Brasile.

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Il tricolore sulle spalle e le lacrime al volto di Elia Viviani, l’immancabile sorriso di Matteo Piano sul podio e l’abbraccio di Tania Cagnotto con papà Giorgio: immagini del passato che richiamano le emozioni dei Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016. Dieci anni dopo, DAO Sport celebra alcune delle medaglie dei propri atleti: oro, argento e bronzo, a firma di Elia Viviani nell’omnium, di Matteo Piano con la nazionale maschile di volley e di Tania Cagnotto nel trampolino da tre metri (vinse anche l’argento con Francesca Dallapè nel sincro)., Il tempo vola, ma i ricordi e gli allori restano. I tre, tutti ormai ex atleti, hanno ripercorso il viale delle memorie e si sono divertiti a raccontare aneddoti e condividere le sensazioni di allora. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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