Sara Notaristefano ha pubblicato un libro intitolato “La città dalle finestre chiuse” che affronta il tema dell’adolescenza. L’autrice sottolinea come narrare questa fase richieda cautela, poiché si tratta di un’età in continua evoluzione. La scrittura deve evitare di semplificare le esperienze, che sono spesso complesse e sfaccettate, e di ridurle a definizioni troppo semplicistiche.

Raccontare l’adolescenza è uno di quegli argomenti per cui, in narrativa, è richiesta particolare cautela. Non soltanto perché significa confrontarsi con un’età in continua trasformazione, ma anche perché implica il rischio di ridurre esperienze complesse a definizioni troppo semplici. In La città dalle finestre chiuse, pubblicato da Les Flâneurs Edizioni, Sara Notaristefano si muove in maniera originale, costruendo una storia che evita spiegazioni immediate e letture univoche per concentrarsi sulle persone, sulle relazioni e sulle conseguenze che determinati eventi producono nel tempo. Insegnante di Lettere e scrittrice, Notaristefano conosce da vicino il mondo dei giovani e quello degli adulti chiamati ad accompagnarli nel loro percorso di crescita. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Sara Notaristefano: scrivere l’adolescenza senza semplificazioni. “La città dalle finestre chiuse”

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