Via Castro e dentro Dovbyk, quando nelle prossime ore il centravanti ucraino scioglierà le riserve: a Casteldebole il ribaltone è servito. Se questo dovesse essere lo scenario farebbero festa le casse rossoblù, perché quella di Castro è una cessione mentre l’attaccante ucraino approderebbe alla corte di Tedesco (che ieri sarebbe andato in pressing sul calciatore, facendogli una telefonata) con la formula del prestito con diritto di riscatto, esercitabile a giugno in cambio di una ventina di milioni. Chissà se sulla pelle di Santi c’è ancora un angolino libero su cui tatuare il Colosseo. Di sicuro nella testa di Gian Piero Gasperini la stima per lui albergava da tempo: almeno da quell’Atalanta-Bologna 0-1, quarto di finale di Coppa Italia, che il 4 febbraio 2025 fu deciso proprio da un gol del centravanti ormai ex rossoblù. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Santi, tutte le strade portano a Roma. Affare da 40 milioni complessivi. E a Bologna può arrivare Dovbyk

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Roma costruì 400.000 km di strade. Abbastanza per circumnavigare la Terra 10 volte.

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