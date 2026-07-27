Un rappresentante dell’Associazione Donatori ha affermato che basta un’ora per salvare una vita attraverso una donazione di sangue. Nel frattempo, in Italia, il numero di donatori è in diminuzione, mentre il fabbisogno di sangue rimane stabile. La richiesta di unità di sangue per terapie e interventi chirurgici continua a essere alta, ma la disponibilità di donatori non cresce di conseguenza.

Donazioni di sangue, in Italia un dato in calo In Italia il numero di persone che donano sangue è in costante calo, mentre il fabbisogno e la disponibilità di questo elemento indispensabile per garantire cure salvavita attraverso terapie complesse ed interventi, resta invariata. Attualmente, ogni donatore effettua in media 1,8 donazioni all’anno, un numero ben al di sotto di quanto sarebbe possibile. Inoltre, solo il 33% dei donatori è di sesso femminile, una percentuale ben più bassa rispetto alla media europea, dove in paesi come la Spagna le donne rappresentano il 51%. «La diminuzione delle donazioni mette a rischio la disponibilità di questo “farmaco naturale”, unico e insostituibile», evidenzia l’Associazione Donatori del Sangue dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sangue: «Basta un'ora per salvare una persona». L'appello dell'Associazione Donatori

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