Emergenza sangue al ' Masselli Mascia' servono donatori di gruppo 0 positivo e A positivo | appello del sindaco

Da foggiatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Severo si segnala un'importante carenza di sangue presso l’ospedale Teresa Masselli Mascia. Il Centro Trasfusionale ha lanciato un appello pubblico per raccogliere donatori di gruppo 0 positivo e A positivo, in quanto le scorte risultano sottoutilizzate. La richiesta arriva dal Direttore del centro, che invita chi è idoneo e disponibile a contribuire a recarsi presso la struttura. La situazione richiede un intervento immediato per garantire le necessità cliniche.

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È emergenza sangue a San Severo. Il Direttore del Centro Trasfusionale dell’ospedale Teresa Masselli Mascia dr. Donato Carafa ha incontrato il sindaco Lidya Colangelo al fine di allertare la comunità sanseverese e dell’intero territorio per donare sangue, specificatamente gruppo ‘Zero Positivo’ e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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