Un'associazione che supporta da oltre dieci anni le persone con Bpco ha confermato che molte donne ricevono diagnosi tardive di questa malattia, spesso scambiate per asma. Questa situazione è stata evidenziata durante un Advisory board in occasione della Giornata internazionale della donna. L'organizzazione ha sottolineato la difficoltà di riconoscere tempestivamente i sintomi e di distinguere tra le due condizioni.

Roma, 27 lug. (Adnkronos Salute) - L'esperienza dell'associazione che “da oltre 10 anni affianca persone affette da Bpco nella gestione della malattia conferma pienamente quanto emerge” dell'Advisory board organizzato in occasione della Giornata internazionale della donna. Simona Barbaglia, presidente dell'Associazione nazionale pazienti Respiriamo insieme Aps, nel commentare i contenuti del documento condiviso da pneumologhe e donne con Broncopneumopatia cronica ostruttiva, dedicato all'approfondimento delle caratteristiche e ai bisogni della malattia nel sesso femminile, spiega che “molte donne arrivano alla diagnosi di Bpco dopo anni di sintomi interpretati come asma, bronchite cronica, scarsa forma fisica, menopausa o semplicemente come conseguenza dell'età. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Salute, Barbaglia (Respiriamo insieme): "In donne diagnosi tardiva di Bpco scambiata per asma"

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