A Salerno, una donna sarà nominata per la prima volta alla guida della Questura. L’insediamento avverrà lunedì prossimo, segnando un evento storico per la polizia locale. La nomina rappresenta un precedente nel settore, con una donna che assume il ruolo di vertice. La figura è stata scelta per guidare l’ufficio di pubblica sicurezza, sostituendo il precedente dirigente. La nomina sarà ufficializzata con la cerimonia di insediamento nel rispetto delle procedure istituzionali.

Nomina storica al vertice della Questura di Salerno, alla cui guida, lunedì prossimo, si insedierà una donna. Nomina storica, perché è la prima volta che una donna guida la polizia salernitana. Olimpia Abbate, 61 anni, attualmente in servizio presso la segreteria del dipartimento della Pubblica sicurezza a Roma, è nota per il suo impegno nella lotta ai clan ma anche per incarichi di grande prestigio e responsabilità, soprattutto del centro e nel nord del Paese. Originaria della provincia di Caserta, Olimpia Abbate ha iniziato la propria carriera nella polizia nel 1991, al compartimento della polizia postale di Napoli. Nel 1993 è stata trasferita alla Questura di Caserta, prima come interna alla squadra mobile e poi come capo di gabinetto. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

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© Salerno.corriere.it - Salerno, al vertice della Questura si insedia per la prima volta una donna: è Olimpia Abbate

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