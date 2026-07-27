Tempo di lettura: 2 minuti Da lunedì Salerno accoglierà la sua nuova guida della Questura: Olimpia Abbate, campana, Dirigente Superiore della Polizia di Stato, una carriera costruita in trentacinque anni di servizio e segnata da incarichi di primo piano nella lotta alla criminalità organizzata. Abbate subentra al questore Giancarlo Conticchio, chiamato ad altro incarico, e arriva in città dopo l’esperienza al Dipartimento della Pubblica Sicurezza di Roma, dove attualmente presta servizio. In precedenza è stata Questore di Pistoia e Questore di Rimini, ruoli nei quali ha consolidato un modello operativo improntato alla presenza sul territorio, alla collaborazione con le istituzioni locali e alla prevenzione dei fenomeni predatori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Segui gli aggiornamenti su Salerno.

© Anteprima24.it - Olimpia Abbate nuova Questora di Salerno: lunedì l’insediamento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Colleferro. Il neo eletto Sindaco Giulio Calamita ha assegnato le deleghe assessorili. Ecco la nuova Giunta. Lunedì 15 alle 18 la seduta consiliare di insediamentoIl nuovo sindaco di Colleferro ha assegnato le deleghe agli assessori, definendo la composizione della Giunta.

Silenzio elettorale, oggi l’insediamento dei seggi: anche in 54 Comuni pugliesi ELENCO Elezioni amministrative, domani e lunedì al votoOggi alle 16 si insediano i seggi per il silenzio elettorale, in vista delle elezioni amministrative che si svolgono domani e lunedì in 54 Comuni...