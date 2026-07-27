Sagre agosto 2026 in Lombardia dove e quando | 10 eventi tra mirtilli patate e riso

Da ilgiorno.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel mese di agosto 2026 si svolgeranno in Lombardia dieci sagre dedicate a prodotti locali come mirtilli, patate e riso. Gli eventi includono degustazioni di piatti tradizionali come gnocchi, patatine fritte, malfatti, tortelli cremaschi e risotti. La manifestazione offre anche occasioni per assaggiare frutti come i mirtilli. Le date e le località specifiche delle sagre non sono state ancora comunicate.

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Gnocchi o delle sfiziose patatine fritte? Un bel piatto di malfatti o preferite gli scarpinocc? E un risotto? Impossibile resistere a dei dolcissimi mirtilli o ai tortelli cremaschi. Insomma, anche agosto propone appuntamenti per tutti i gusti. Ma dove? Dalla Valtellina alla provincia di Varese fino a quella di Bergamo, Brescia e Cremona.  Tutti gli eventi in programma non prevedono solo stand gastronomici, ma anche numerosi eventi collaterali dedicati a grandi e bambini. Non mancherà la musica live. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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