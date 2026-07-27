Il 31 luglio si terranno a Marcianise, provincia di Caserta, le audizioni per i nuovi talenti di Rumore Bim Festival. La tappa si inserisce in un calendario di casting che prosegue senza interruzioni, con l’obiettivo di selezionare partecipanti per la prossima edizione. Le audizioni si svolgeranno in una data specifica e coinvolgono aspiranti artisti e performer interessati a partecipare alla manifestazione. La scelta dei candidati avviene attraverso una serie di prove e valutazioni in loco.

Tempo di lettura: 2 minuti Continuano senza sosta le tappe dei casting e delle audizioni per i nuovi talenti di Rumore Bim Festival: venerdi 31 luglio sarà la volta di Marcianise in provincia di Caserta. Il contest itinerante, giunto alla sua quinta edizione e dedicato alla memoria di Raffaella Carrà, è aperto a tutte le età (dai 6 ai 90 anni), per le categorie di canto, ballo, danza, musical e recitazione. “ La crescente partecipazione di artisti è segno di un forte desiderio di esprimersi e di confrontarsi. Il contest Rumore è un’occasione concreta per mettersi alla prova, incontrare maestri e professionisti, trasformando una passione in un percorso di crescita professionale reale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rumore Bim Festival, il 31 luglio il casting arriva a Marcianise

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