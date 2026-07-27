Roma Tor Sapienza spari in strada | pregiudicato ferito a una gamba davanti alle case popolari

A Roma, un uomo di 49 anni, pregiudicato, è stato ferito a una gamba durante uno scontro armato davanti alle case popolari di Tor Sapienza. L’aggressione è avvenuta domenica sera, e il ferito è stato trasportato al Policlinico Umberto I. Le sue condizioni sono considerate stabili. Non sono stati resi noti dettagli sul motivo dell’agguato o sui responsabili.

Ancora spari nella Capitale. Un altro agguato contro un pregiudicato, gambizzato sotto casa nella serata di domenica. Si tratta di un 49enne che è stato poi ricoverato al Policlinico Umberto I anche se non sarebbe in pericolo di vita. Sul fatto indagano i carabinieri. Il ferimento si è verificato in viale Giorgio Morandi, a Tor Sapienza. La vittima potrebbe aver avuto una lite con una persona che gli ha sparato a una gamba fuggendo subito dopo. L'allarme è stato lanciato da alcuni residenti che hanno avvisato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, insieme con l'Ares 118, per svolgere i rilievi del caso. Sentito anche il 49enne. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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