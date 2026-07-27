Una donna è rimasta intossicata a causa di un incendio di sterpaglie vicino alla stazione Anagnina a Roma. I vigili del fuoco sono intervenuti con più squadre e anche con un elicottero a Marino per spegnere altri roghi, che si sospetta siano di origine dolosa. L’attività di spegnimento prosegue con numerosi interventi in tutta la zona metropolitana. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulla donna né sulle cause degli incendi.

Ancora incendi, forse anche questi dolosi. I vigili del fuoco sono impegnati nella giornata di lunedì nello spegnimento di altre decine di roghi divampati a Roma e provincia. In via Anagnina strade chiuse dagli agenti della polizia municipale perché le fiamme hanno bruciato un vasto appezzamento di terreno fra via Giacomo Delitala e via Vincenzo Giudice nel territorio del VII Municipio. Una donna di 42 anni è rimasta intossicata ed è stata trasportata in ospedale con un'ambulanza dell'Ares 118. L'intervento dei vigili del fuoco e della Municipale, insieme con quello della Protezione civile, è servito per evitare che le fiamme potessero avvicinarsi alle abitazioni. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Roma, sterpaglie in fiamme vicino alla stazione Anagnina: intossicata una donna. Elicotteri in azione a Marino

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