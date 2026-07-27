Roma | si introduce nell’abitazione di un anziano invalido e lo deruba nel sonno arrestato

Un uomo di 22 anni di origini tunisine è stato arrestato dai Carabinieri mentre tentava di rubare in un’abitazione di un anziano invalido. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, mentre il sospetto si trovava all’interno dell’abitazione. L’indagato è già noto alle forze dell’ordine e con precedenti penali.

I Carabinieri della Compagnia di Bracciano hanno arrestato in flagranza di reato un 22enne di origini tunisine, già noto alle forze dell’ordine e con precedenti, ritenuto responsabile di furto in abitazione pluriaggravato. I fatti si sono verificati nella notte del 24 luglio scorso. Dettagli del Furto in Abitazione. Il giovane, approfittando dell’oscurità e dopo aver forzato e divelto la finestra del bagno, si è introdotto all’interno di un’abitazione situata al piano terra, occupata da un anziano, 81enne affetto da disabilità e con gravi difficoltà motorie, unitamente alla consorte. Guadagnato l’accesso, l’indagato si è spinto fino alla camera da letto principale e, approfittando dello stato di sonno dei proprietari e delle precarie condizioni di salute dell’uomo, ha iniziato a rovistare nel comodino. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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