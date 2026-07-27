Roma ha concluso l'acquisto di Santiago Castro dal Bologna per 35 milioni di euro, bonus inclusi. L’attaccante argentino classe 2004 passa in giallorosso. Dovbyk sarà invece prestato ai rossoblù. La trattativa tra le due squadre si è conclusa dopo notti di negoziati.

È Santiago Castro il primo colpo del mercato estivo della Roma e il primo regalo in attacco per Gasperini. Dopo i contatti proseguiti nella notte, il club giallorosso ha infatti chiuso la trattativa con il Bologna per l'argentino classe 2004 per 35 milioni di euro bonus inclusi. Il Bologna manterrà il 10% sulla futura rivendita. Determinante nella chiusura dell'operazione anche la volontà del giocatore, che andrà a guadagnare circa due milioni di euro a stagione. Alla fine, per il ruolo di vice Malen, Castro l'ha spuntata su Nicolò Tresoldi, per cui il Bruges chiedeva almeno 35 milioni di euro. Gasp potrà contare sulla sua esperienza in Serie A e in Europa: in due anni con la maglia rossoblù in tutte le competizioni, compresa Champions e Europa League, l'argentino ha collezionato 105 presenze con 22 gol e 13 assist. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Roma, il primo colpo è Castro: trattativa chiusa col Bologna. Dovbyk in prestito ai rossoblù

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Clamoroso Roma: ARRIVA CASTRO! Primo colpo di mercato

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