Durante una partita di preparazione estiva, si è verificata una rissa che ha coinvolto anche l’arbitro, colpito in modo violento. L’arbitro ha subito una commozione cerebrale e sono stati chiamati i soccorsi. L’episodio ha provocato l’interruzione immediata della gara e sta suscitando attenzione e polemiche sulla violenza nello sport. Nessun dettaglio è stato fornito sui responsabili dell’aggressione.

Un drammatico episodio di violenza ha macchiato una semplice gara di preparazione estiva, trasformando un pomeriggio di sport in un vero e proprio evento di cronaca che sta facendo molto discutere. Durante l’incontro amichevole disputato tra la formazione francese del Metz e la compagine olandese del Fortuna Sittard, la direttrice di gara Mathilde Demoncay è rimasta vittima di un grave incidente sul terreno di gioco. Nel tentativo disperato di sedare un violento parapiglia scoppiato tra i calciatori delle due squadre, la ventiseienne è caduta pesantemente a terra, battendo la testa in modo violento e riportando una commozione cerebrale. Un evento amaro che riaccende i riflettori sulla tutela della classe arbitrale e sulla condotta dei tesserati anche durante le partite amichevoli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Rissa in campo, colpito anche l’arbitro: “Ha avuto una commozione celebrale”

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SCENA DI VIOLENZA VERGOGNOSA IN SICILIA CONTRO UN ARBITRO CHE FISCHIA LA FINE DELLA PARTITA

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