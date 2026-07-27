Rifiutare la nomina per il ruolo da prima fascia GPS sostegno significa rinunciare a tutte le supplenze per il 2026 27 anche da interpello
Rifiutare la nomina come docente di prima fascia GPS per il sostegno comporta l’esclusione da tutte le supplenze previste per l’anno scolastico 202627, anche quelle assegnate tramite interpello. Durante un dibattito trasmesso in streaming il 24 luglio, con un esperto di normativa scolastica, si è parlato della dichiarazione delle 150 preferenze.
Nel Question Time di venerdì 24 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, con ospite Giuseppe Semeraro, esperto di normativa scolastica, è stato affrontato il tema della dichiarazione delle 150 preferenze. Il personale docente inserito nelle GaE o nelle GPS valide per il biennio 20262028 può presentare l’istanza per l’assegnazione delle supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto 2027. La domanda deve essere inoltrata entro le ore 14:00 del 29 luglio 2026, termine improrogabile. L'articolo Rifiutare la nomina per il ruolo da prima fascia GPS sostegno significa rinunciare a tutte le supplenze per il 202627, anche da interpello . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Fase 1 immissioni in ruolo: attenzione alla rinuncia al ruolo
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