Durante un evento, i partecipanti sono stati dotati di braccialetti RFID e dispositivi indossabili che consentono l'accesso senza code. Questi strumenti permettono di gestire in tempo reale ingressi, pagamenti e comunicazioni tra organizzatori e pubblico. La tecnologia ha facilitato il coordinamento delle varie attività, riducendo i tempi di attesa e migliorando l’efficienza complessiva dell’organizzazione.

Immagine fornita dall’inserzionista Festival, concerti e manifestazioni sportive stanno diventando ecosistemi sempre più connessi. L’obiettivo non è soltanto velocizzare l’ingresso, ma coordinare accessi, servizi, pagamenti e comunicazioni attraverso strumenti semplici da utilizzare. Tra le tecnologie più diffuse rientra l’RFID, acronimo di Radio Frequency Identification. Un chip associato a un codice univoco comunica con appositi lettori senza richiedere un contatto diretto, consentendo controlli rapidi anche quando l’affluenza è elevata. Il supporto può essere inserito in braccialetti, badge o altri dispositivi indossabili. La wearable tech diventa così un collegamento tra il partecipante e l’infrastruttura digitale dell’evento, riducendo la necessità di mostrare continuamente biglietti cartacei o smartphone. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - RFID e wearable tech: come la tecnologia sta rivoluzionando la gestione degli eventi live

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