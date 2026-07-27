Il ministero della Salute ha annunciato una revisione del prontuario farmaceutico, prevedendo un approccio più mirato e selettivo. La modifica mira a ridurre le prescrizioni non necessarie e a migliorare la gestione delle risorse sanitarie. La revisione si baserà su criteri clinici più stringenti, con l’obiettivo di limitare l’uso di alcuni farmaci e di ottimizzare le terapie. La decisione segue le dichiarazioni del ministro, che aveva anticipato una svolta nella politica di prescrizione.

Ne avevamo avuto sentore, dopo le ultime dichiarazioni del ministro della Salute Orazio Schillaci. Ora il sempre ben informato ‘Quotidiano Sanità’ segnala “una significativa correzione di rotta sulla revisione del Prontuario farmaceutico nazionale”, all’indomani dell’incontro tenutosi nei giorni scorsi “tra il ministro della Salute Orazio Schillaci, il sottosegretario Marcello Gemmato, il presidente dell’Aifa Robert Giovanni Nisticò e i vertici di Farmindustria “. Sotto la lente, proprio il progetto elaborato dall’Agenzia italiana del farmaco per rivedere il Prontuario farmaceutico nazionale, che tanti mal di pancia aveva provocato nelle imprese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Revisione del prontuario: si cambia rotta. Verso un approccio ‘col bisturi’

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