È in corso una revisione del prontuario farmaceutico che mira a bilanciare l’appropriatezza delle cure e i risparmi. La procedura è complessa e richiederebbe un confronto tra esperti di società scientifiche, rappresentanti dell’industria, tecnici di Aifa e del Ministero della Salute. La revisione coinvolge vari attori e si prevede un approccio mirato, definito “chirurgico”, per modificare le liste di farmaci.

La revisione del prontuario è un’operazione complessa, che “richiederebbe davvero un tavolo multidisciplinare di confronto con esponenti delle società scientifiche e dell’industria, ma anche tecnici di Aifa e ministero della Salute. Per poter adottare decisioni che non abbiano impatti negativi sulla salute dei cittadini e sulle imprese del settore”. A ribadirlo a LaSalute di LaPresse è Andrea Montagnani, presidente nazionale Fadoi (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti), convinto della necessità di un approccio chirurgico dopo le parole del ministro della Salute Orazio Schillaci sull’ incontro con l’Agenzia italiana del farmaco dedicato proprio a questo tema. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Revisione del prontuario tra appropriatezza e risparmi, i margini per un “approccio chirurgico”

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