Massimiliano Allegri è uscito dal ritiro di Dimaro soddisfatto per la fase difensiva della squadra. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’allenatore ha trovato nella squadra la risposta che cercava in fase di non possesso, considerata elemento cruciale nel suo sistema tattico. Non ci sono state altre dichiarazioni ufficiali o commenti sui risultati complessivi della preparazione.

Massimiliano Allegri esce dal ritiro di Dimaro con un giudizio positivo sulla fase difensiva azzurra. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’allenatore ha trovato nella squadra la risposta che cercava in fase di non possesso, elemento cruciale nel suo sistema tattico. Allegri e la difesa: il primo comandamento del Napoli. Per Allegri la costruzione difensiva non è un dettaglio secondario. La squadra ha assorbito le sue richieste in maniera convincente durante il ritiro folgaridiano, dimostrando disponibilità a seguire i dettami tattici del nuovo allenatore. Gli azzurri hanno lavorato intensamente sulla organizzazione della fase difensiva, elemento che rappresenta il fondamento del calcio allegriniano. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Retroscena Allegri, è apparso molto soddisfatto da un aspetto: cosa ha reso felice il mister

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