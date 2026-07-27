A partire dal 27 luglio, Rete 4 trasmetterà un nuovo programma pomeridiano con Inga Lindstrom, che andrà in onda ogni giorno alle 16. La trasmissione si inserisce in una sfida televisiva tra il pomeriggio di Canale 5, con produzione turca, e quello di Rete 4, con produzione tedesca. La programmazione si svolgerà dal lunedì alla domenica.

Una “sfida” non calcistica ma televisiva. Da una parte il pomeriggio made in Turkey di Canale 5, dall’altra quello made in Germany di Rete 4. Dal 27 luglio, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, alle ore 16.45, Rete 4 propone “ Storie e Passioni. I Grandi Movie di Inga Lindström “, il nuovo appuntamento quotidiano dedicato ai film ispirati ai romanzi della celebre scrittrice tedesca. È tra le autrici più amate della narrativa romantica nonché appuntamento della domenica in prima serata sulla tv pubblica ZDF in alternanza a Rosamunde Pilcher e alle altre scrittrici rosa, trasformate in tv-movie dalla televisione tedesca ed esportate in mezzo mondo. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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RETE 4: INGA LINDSTROM REGINA DEL POMERIGGIO. È SFIDA GERMANIA-TURCHIA

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