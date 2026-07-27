Inga Lindström quali sono i suoi romanzi più famosi che hanno ispirato i film del pomeriggio su Rete 4

Da dilei.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I film del pomeriggio su Rete 4 sono tratti dai romanzi di Inga Lindström, autrice svedese nota per le sue storie d’amore ambientate in scenari nordici. Tra i suoi romanzi più celebri ci sono “Il cuore tra le nevi”, “Una promessa tra le nevi” e “L’amore invernale”. Questi libri hanno ispirato numerosi film trasmessi nel pomeriggio sulla rete, caratterizzati da grandi amori, paesaggi innevati e finali felici.

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I grandi amori, gli scenari nordici da cartolina e le storie dal romantico lieto fine che hanno conquistato nel tempo milioni di spettatori tornano protagonisti del pomeriggio televisivo di Rete4. Dal 27 luglio, infatti, Mediaset propone ogni giorno, dal lunedì alla domenica alle 16.45, il nuovo appuntamento Storie e Passioni – I Grandi Movie di Inga Lindström, una rassegna dedicata ai film ispirati ai romanzi della celebre scrittrice tedesca. Ma quali sono i romanzi più famosi dell’artista considerata una delle firme più amate della narrativa sentimentale europea? Inga Lindström, un marchio di successo tra romanzi e film. Dietro il nome di Inga Lindström si cela uno pseudonimo utilizzato per una lunga serie di romanzi romantici ambientati prevalentemente in Svezia. 🔗 Leggi su Dilei.it

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