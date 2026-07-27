Rare Beauty ha presentato Rare Beginnings Eau de Parfum, il suo nuovo profumo. La fragranza combina note di pera e marshmallow, creando un aroma fruttato e floreale. Arriva a un anno dal primo lancio di un profumo da parte del marchio. La confezione e l’etichetta del prodotto sono state svelate al pubblico, senza ulteriori dettagli su disponibilità o prezzo.

Rare Beauty entra ufficialmente nella sua fragrance era 2.0. A un anno dal debutto nel mondo dei profumi, il brand di Selena Gomez torna con Rare Beginnings Eau de Parfum, una nuova fragranza fruttata e floreale pensata per catturare quella sensazione molto specifica da “sto ricominciando, ma questa volta con un profumo migliore”. Il lancio è previsto per il 7 agosto e arriverà insieme a due nuovi layering balm, creati per rendere la fragranza ancora più personale. Perché nel 2026 scegliere un solo profumo e indossarlo sempre nello stesso modo è praticamente un concetto vintage. Rare Beginnings profuma di nuova vita. L’ispirazione parte dallo “spirito dei nuovi inizi”, ma senza scivolare nella solita retorica da agenda motivazionale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Rare Beauty lancia Rare Beginnings: il nuovo profumo di Selena Gomez sa di fresh start, pera e marshmallow

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