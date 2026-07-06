Selena Gomez ha presentato il nuovo Rare Beauty Soft Pinch Lip Oil Stick, un prodotto per le labbra che potrebbe diventare un must estivo. Il lancio ha attirato attenzione sui social, in particolare su TikTok, dove i prodotti che combinano più tendenze virali nello stesso packaging ottengono grande successo. Il prodotto è stato pubblicizzato attraverso vari canali digitali, suscitando interesse tra gli utenti più attivi sulla piattaforma.

C’è un momento preciso in cui capisci che un prodotto beauty è destinato a conquistare TikTok: quando unisce almeno tre trend virali nello stesso packaging. È esattamente quello che ha fatto Selena Gomez con Rare Beauty, presentando il nuovo Soft Pinch Lip Oil Stick, il lip combo che promette di avere la brillantezza di un gloss, il comfort di un olio labbra e il colore di un rossetto. Tradotto? Il classico prodotto “lo metto una volta e non riesco più a usare altro”. Il lancio ufficiale è previsto per il 7 luglio, ma online è già partita la caccia alle shade preferite. È un rossetto? È un lip oil? È un gloss? Sì.. Negli ultimi anni abbiamo visto letteralmente di tutto: lip stain, lip balm, lip oil, gloss effetto vetro, burri labbra, trattamenti colorati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Selena Gomez ha appena lanciato il prodotto labbra che rischia di diventare l’ossessione dell’estate: il nuovo Rare Beauty Soft Pinch Lip Oil Stick

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Selena Gomez Confirms Taylor Swfits Song Dorothea Is About Her

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