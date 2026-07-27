Rapine in barca allarme maranza anche in mare
Sono state segnalate recenti rapine in barca lungo le coste italiane. I criminali, noti come maranza, hanno esteso le loro attività dal territorio urbano alle acque, prendendo di mira imbarcazioni. Le forze dell’ordine stanno monitorando la situazione, mentre le persone che navigano sono invitate a mantenere attenzione e adottare misure di sicurezza. La situazione ha generato preoccupazione tra i residenti e i frequentatori del mare.
Anche in mare è allarme maranza. Da strade e piazze si passa a coste e barche: in Italia, difatti, i maranza allargano il loro raggio d'azione, individuando nuovi territori da depredare. A certificarlo sono gli ultimi episodi verificatisi quest'estate lungo la costa della Liguria, con imbarcazioni depredate nei porti turistici. In ordine di tempo, l'ultimo fattaccio ha visto protagonista, suo malgrado, il giornalista Alessandro Plateroti, ritrovatosi ad "ospitare" sulla barca due maranza, ovviamente non invitati. Tutto è successo nove giorni fa nella zona di Santa Margherita Ligure: «Ormeggio la mia imbarcazione in rada, cioè non in porto, con l'ancora, a circa cento metri dalla riva. 🔗 Leggi su Iltempo.it
«Cosa possiamo mangiare con un euro». La richiesta dei maranza: la risposta gentile spiazza
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Risse, rapine, furti, coltellate: fermata baby gang di maranza a Roma
Ancona, mare caldo come ai tropici: riecco le mucillagini al Passetto. Allarme anche per i moscioliLe mucillagini sono state avvistate al Passetto di Ancona, arrivando nel mare vicino al Monumento.