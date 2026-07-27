Rapine in barca allarme maranza anche in mare

Da iltempo.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sono state segnalate recenti rapine in barca lungo le coste italiane. I criminali, noti come maranza, hanno esteso le loro attività dal territorio urbano alle acque, prendendo di mira imbarcazioni. Le forze dell’ordine stanno monitorando la situazione, mentre le persone che navigano sono invitate a mantenere attenzione e adottare misure di sicurezza. La situazione ha generato preoccupazione tra i residenti e i frequentatori del mare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Anche in mare è allarme maranza. Da strade e piazze si passa a coste e barche: in Italia, difatti, i maranza allargano il loro raggio d'azione, individuando nuovi territori da depredare. A certificarlo sono gli ultimi episodi verificatisi quest'estate lungo la costa della Liguria, con imbarcazioni depredate nei porti turistici. In ordine di tempo, l'ultimo fattaccio ha visto protagonista, suo malgrado, il giornalista Alessandro Plateroti, ritrovatosi ad "ospitare" sulla barca due maranza, ovviamente non invitati. Tutto è successo nove giorni fa nella zona di Santa Margherita Ligure: «Ormeggio la mia imbarcazione in rada, cioè non in porto, con l'ancora, a circa cento metri dalla riva. 🔗 Leggi su Iltempo.it

rapine in barca allarme maranza anche in mare
© Iltempo.it - Rapine in barca, allarme maranza anche in mare
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

«Cosa possiamo mangiare con un euro». La richiesta dei maranza: la risposta gentile spiazza

Video «Cosa possiamo mangiare con un euro?». La richiesta dei maranza: la risposta gentile spiazza

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Risse, rapine, furti, coltellate: fermata baby gang di maranza a Roma

Ancona, mare caldo come ai tropici: riecco le mucillagini al Passetto. Allarme anche per i moscioliLe mucillagini sono state avvistate al Passetto di Ancona, arrivando nel mare vicino al Monumento.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web