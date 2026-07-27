rapine in barca allarme maranza anche in mare

Notizia in breve

Sono state segnalate recenti rapine in barca lungo le coste italiane. I criminali, noti come maranza, hanno esteso le loro attività dal territorio urbano alle acque, prendendo di mira imbarcazioni. Le forze dell’ordine stanno monitorando la situazione, mentre le persone che navigano sono invitate a mantenere attenzione e adottare misure di sicurezza. La situazione ha generato preoccupazione tra i residenti e i frequentatori del mare.