Aryna Sabalenka inaugura la sua 101ª settimana in vetta alla classifica mondiale WTA. La bielorussa guida il ranking con 8.550 punti, precedendo la kazaka Elena Rybakina (8.056), le statunitensi Jessica Pegula (6.300) e Coco Gauff (5.649) e la russa Mirra Andreeva (5.293). Un primato che, almeno finora, non si è tradotto in successi nei tornei del Grande Slam nel 2026. Sabalenka è infatti ancora a secco di titoli Major in questa stagione e sarà chiamata a invertire la rotta agli US Open, ultimo Slam dell’anno, dove avrà l’occasione di consolidare ulteriormente la propria leadership. Allo stesso tempo, sarà interessante valutare il rendimento della polacca Iga Swiatek, attualmente n. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Ranking WTA (27 luglio 2026): Jasmine Paolini stabile in top-15, Sabalenka sempre al comando

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