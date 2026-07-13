Il ranking WTA è stato aggiornato al termine del torneo di Wimbledon: la bielorussa Aryna Sabalenka resta numero 1 del mondo con 8550 punti, ma vede avvicinarsi la kazaka Elena Rybakina, seconda a quota 8143, con 407 punti di ritardo. Risale al 15° posto l’azzurra Jasmine Paolini, che guadagna due posizioni, mentre l’altra azzurra nelle 100, Elisabetta Cocciaretto, ne cede 22 e scende al numero 68, invece tra le prime 200 del mondo si restano sei nel complesso le tenniste italiane. La numero 3 d’Italia è Lisa Pigato, che guadagna 5 posizioni e sale al numero 128, mentre ne perde 14 Lucia Bronzetti, 139ma. Balzo di Tyra Caterina Grant, ora 141ma, con 31 posizioni scalate, infine Lucrezia Stefanini sale di 18 e diventa 145ma. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Ranking WTA (13 luglio 2026): Paolini torna in top 15, Rybakina si avvicina a Sabalenka

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Wimbledon 2026: Jasmine Paolini ends Alexandra Ealas fairytale run to return to quarter-finals

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