Ranking WTA 13 luglio 2026 | Paolini torna in top 15 Rybakina si avvicina a Sabalenka
Dopo Wimbledon, il ranking WTA vede Sabalenka al primo posto con 8550 punti. Rybakina si avvicina alla seconda posizione con 8143 punti, distanziata di 407 punti. Paolini rientra tra le 15 migliori giocatrici, consolidando la posizione nel top 15.
Il ranking WTA è stato aggiornato al termine del torneo di Wimbledon: la bielorussa Aryna Sabalenka resta numero 1 del mondo con 8550 punti, ma vede avvicinarsi la kazaka Elena Rybakina, seconda a quota 8143, con 407 punti di ritardo. Risale al 15° posto l’azzurra Jasmine Paolini, che guadagna due posizioni, mentre l’altra azzurra nelle 100, Elisabetta Cocciaretto, ne cede 22 e scende al numero 68, invece tra le prime 200 del mondo si restano sei nel complesso le tenniste italiane. La numero 3 d’Italia è Lisa Pigato, che guadagna 5 posizioni e sale al numero 128, mentre ne perde 14 Lucia Bronzetti, 139ma. Balzo di Tyra Caterina Grant, ora 141ma, con 31 posizioni scalate, infine Lucrezia Stefanini sale di 18 e diventa 145ma. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Wimbledon 2026: Jasmine Paolini ends Alexandra Ealas fairytale run to return to quarter-finals
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