Quanti soldi si danno come regalo a un matrimonio?
Al matrimonio, molte coppie invitano gli ospiti a contribuire con un regalo in denaro, scrivendo che il presente più apprezzato è la loro presenza. Spesso, tra le frasi di invito si legge che, se si desidera fare un regalo, il contributo economico è ben accetto. Non esistono importi obbligatori, ma si suggerisce di donare una cifra che possa coprire il costo di un pasto o rappresentare una somma simbolica.
«Il regalo più bello è la vostra presenza al nostro matrimonio, ma se volete contribuire.» è una delle formule con cui molte coppie suggeriscono ai propri invitati il regalo di nozze che gradirebbero. Da qualche anno è diventato sempre più comune che la frase di cortesia, scritta sugli inviti o online, si concluda con l’indicazione di un IBAN e altre coordinate bancarie, così che gli invitati possano provvedere molto facilmente con un bonifico. È una prassi soprattutto per quanto riguarda i matrimoni più tradizionali e sfarzosi – dove gli invitati sono più di cento e gli sposi affittano spazi, catering, servizi per la musica, le foto e i video – che però sono anche sempre più comuni. 🔗 Leggi su Ilpost.it
GOSSIP: DICIAMO AL MARANZA DI AVER VISTO CIAMY E DIEGO MANO NELLA MANO E LUI IMPAZZISCE
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