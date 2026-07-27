Quando il sorteggio dell’ATP di Montreal 2026? Orario streaming teste di serie

Il sorteggio del tabellone principale del Masters 1000 di Montreal si terrà venerdì 31 luglio alle 17.00 italiane (11.00 locali). L'evento si svolgerà sul cemento canadese e rappresenta il sesto torneo di questa categoria in calendario. La cerimonia sarà trasmessa in streaming online. Le teste di serie saranno annunciate durante l'evento, che definirà gli incontri principali del torneo.

Venerdì 31 luglio, alle ore 17.00 italiane (11.00 locali), ci sarà il sorteggio del tabellone principale del Masters1000 di Montreal. Sul cemento canadese andrà in scena il sesto torneo di questa categoria. Un evento che, come gli appassionati sanno, è molto condizionato dalle rinunce dei top-player. Era già nota da alcune settimane la defezione dello spagnolo Carlos Alcaraz, attuale n.3 del mondo, che è a lavoro per cercare di rispondere presente al 1000 di Cincinnati e soprattutto agli US Open. Più recenti, invece, i forfait di Jannik Sinner (n.1 del mondo) e d i Novak Djokovic (n.5 ATP), che hanno deciso di non giocare per preservarsi in vista di quel che sarà. 🔗 Leggi su Oasport.it

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