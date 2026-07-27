A Tripoli, centinaia di persone hanno bloccato l’ingresso del Ministero degli Esteri durante proteste contro i blackout elettrici e la crisi energetica. I manifestanti hanno marciato per le strade principali, esprimendo insoddisfazione per il peggioramento delle condizioni di vita. La mobilitazione si è svolta in diverse zone della città, con striscioni e slogan contro l’inefficienza delle autorità. Nessun incidente è stato segnalato durante le manifestazioni.

Festeggiamenti dei Ribelli Libici a Tripoli. Proteste Popolari a Tripoli: Un Segnale di Malcontento. TRIPOLI (LIBIA) – Nella capitale libica, Tripoli, i cittadini stanno esprimendo il loro malcontento attraverso vaste manifestazioni contro il deterioramento delle condizioni di vita e i prolungati blackout elettrici che colpiscono la città. Secondo fonti locali, in diversi quartieri sono stati eretti barricate e sono state bloccate strade, mentre i comuni come Suq al-Jum’a, Tajoura e Janzur hanno indetto per oggi una giornata di disobbedienza civile, chiudendo gli uffici governativi, ad eccezione dei servizi medici. Questa nuova ondata di proteste riflette un crescente malessere tra la popolazione, già provata da anni di crisi politica e sociale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Proteste a Tripoli contro blackout elettrici e crisi: manifestanti bloccano il Ministero degli Esteri.

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