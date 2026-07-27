Proporrò l’individuazione di un sito da intitolare ad Andrea Tartari

Da ilrestodelcarlino.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi è stato annunciato che si proporrà di individuare un sito da intitolare ad Andrea Tartari. La notizia arriva dopo che, secondo quanto riportato dal quotidiano locale, non è stata ancora realizzata l’intitolazione di un luogo pubblico prevista in passato. La decisione si basa su una proposta già avanzata in passato, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui luoghi coinvolti. La questione è stata resa nota attraverso articoli pubblicati sulla stampa locale.

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"Apprendo solo oggi dalle pagine del Resto del Carlino, della mancata intitolazione di un luogo pubblico ad Andrea Tartari, promessa a suo tempo alla famiglia dopo la tragedia del 2008 (fu barbaramente ucciso a 35 anni a Porto Corsini da due balordi, ndr), oltre che delle precarie condizioni di manutenzione in cui versa la targa a lui dedicata a Porto Corsini" scrive Eugenio Fusignani, vicesindaco e presidente della Commissione Toponomastica di Ravenna. "Per quanto riguarda l’iter dell’ intitolazione – spiega –, è doveroso precisare il quadro procedurale: la Commissione Toponomastica che presiedo dal 2021 non ha mai avuto contezza di tale impegno e la proposta non risulta essere stata trasmessa nemmeno per continuità dalle precedenti consigliature. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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