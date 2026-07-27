Promozione Jolo | ecco tutti gli ultimi colpi Salutano i portieri Cuorvo e Carlesi

Lorenzo Cuorvo, portiere che nelle ultime stagioni ha giocato con lo Jolo in Prima Categoria e Promozione, ha lasciato il club. Nei giorni scorsi è stato annunciato come nuovo acquisto del Casalguidi, che lo farà scendere in Prima. Cuorvo si era alternato con Gabriele Giusti nell’ultima stagione. La società ha anche salutato altri portieri, tra cui Carlesi.

L’esperto portiere Lorenzo Cuorvo, che nelle scorse stagioni ha difeso i pali dello Jolo sia in Prima Categoria che in Promozione (alternandosi nell’ultima stagione con Gabriele Giusti) ha ufficialmente lasciato il club: scenderà in Prima, in quanto nei giorni scorsi è stato annunciato come nuovo innesto dal Casalguidi. Anche un altro estremo difensore, qualche giorno fa, ha lasciato il Fantaccini: si tratta del diciannovenne Pietro Carlesi, che ha firmato per la Valbisenzio e proverà a ritagliarsi spazio in Seconda Categoria con il sodalizio vaianese. Questi gli ultimi movimenti di mercato, in questo caso in uscita, che riguardano la società presieduta da Gianrico Antoni, che si sta preparando alla seconda stagione in Promozione dopo il secondo posto nel girone A conquistato nella scorsa annata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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