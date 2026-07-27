Giovedì 30 luglio a Villa Lysis a Capri si terrà la terza edizione del Premio internazionale d’Adelswärd Fersen. Durante la serata, saranno consegnati riconoscimenti a tre figure: Angelo Musillo, Patrick Cardon e Riccardo Esposito, quest’ultimo fondatore della casa editrice caprese “La Conchiglia”. La cerimonia si svolgerà in un ambiente ricco di storia e fascino, con la presenza di ospiti e partecipanti provenienti da diverse parti del mondo.

A Capri, giovedì 30 luglio, nella splendida Villa Lysis, si svolgerà la terza edizione del Premio internazionale d’Adelswärd Fersen. Quest’anno, i riconoscimenti principali andranno ad Angelo Musillo, Patrick Cardon e Riccardo Esposito, fondatore della storica casa editrice caprese “La Conchiglia”. In collaborazione con l’associazione Apeiron e con il patrocinio della Città di Capri, presenteranno l’evento la giornalista e scrittrice Francesca Lovatelli Caetani e lo psicoterapeuta e autore Gianpaolo Furgiuele. La prima sarà insignita anche del Premio Donna, Arte e Cultura, con una creazione di Cristiana Faranda. Nel corso... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Premio Fersen a Capri: riconoscimenti per Musillo, Cardon ed Esposito

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