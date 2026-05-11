A Montevarchi si è svolta la sesta edizione del Premio Memoria Rossoblù presso l’Auditorium Comunale di via Marzia. L’evento ha riunito appassionati e rappresentanti sportivi per celebrare la storia e i valori della società locale. Durante la cerimonia, sono stati consegnati riconoscimenti a figure che hanno contribuito alla crescita e alla tradizione del club. La manifestazione si inserisce in una tradizione consolidata dedicata al ricordo e alla valorizzazione del patrimonio sportivo.

Arezzo, 11 maggio 2026 – L’Aquila 1902 Montevarchi protagonista all’Auditorium Comunale di via Marzia in occasione della sesta edizione del Premio Memoria Rossoblù, appuntamento ormai tradizionale dedicato alla storia, ai protagonisti e ai valori sportivi della società montevarchina. L’iniziativa, che si è tenuta venerdì sera, è ideata dall’associazione “Memoria Rossoblù” presieduta da Aldo Ferrucci e nasce con l’obiettivo di valorizzare e custodire la memoria sportiva cittadina. Realtà ormai consolidata, l’associazione conta oltre 350 soci e si prepara inoltre all’inaugurazione di un museo permanente dedicato ai cimeli storici dell’Aquila, tra calcio e ciclismo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - A Montevarchi il Premio Memoria Rossoblù: emozioni e riconoscimenti all’Aquila 1902

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