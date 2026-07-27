Il 27 luglio si invita a pregare al mattino invocando lo Spirito Santo, seguendo l'esempio del Vescovo Tonino Bello. L'obiettivo è chiedere al Creatore di portare speranza e novità alla terra. La preghiera mira a ricevere guida e aiuto divino per affrontare le fatiche quotidiane, con l’intento di alleggerire il peso delle sfide di ogni giorno.

La bella e suggestiva invocazione del venerabile Vescovo Tonino Bello allo Spirito Creatore per ridonare speranza e novità alla terra. Iniziamo questo giorno con l’aiuto e la guida del Signore: il suo Spirito possa aiutarci in questo giorno ad alleggerire le nostre fatiche quotidiane. Lo Spirito Santo sia la nostra guida Nel Nome del Padre. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino 27 luglio: invoca lo Spirito Santo per donare nuova speranza al tuo giorno

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Wednesday 1st, July, 2026 Speak Into JULY with Prayer | Spiritual Prayer - Apostle Joshua Selman

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Preghiera del mattino 27 luglio: invoca lo Spirito Santo per donare nuova speranza al tuo giornoInvochiamo lo Spirito Santo con le parole di Don Tonino Bello all'inizio di questo nuovo giorno, e consacriamogli interamente la nostra vita. lalucedimaria.it