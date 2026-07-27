Nel carcere La Dogaia di Prato sono stati trovati nuovi tentativi di introduzione di droga e cellulari. La Procura locale ha confermato che sono in corso attività investigative per identificare i responsabili. Non sono stati comunicati dettagli sulle modalità di consegna o sui soggetti coinvolti. La situazione viene monitorata dalle autorità penitenziarie e di polizia, che continuano a verificare i tentativi di contrabbando all’interno della struttura.

PRATO – Ancora droga e cellulari introdotti illegalmente nel carcere La Dogaia di Prato. Lo rende noto la Procura pratese che fa il punto sull’attivita’ investigativa in corso. Il 25 luglio 2026, intorno alle ore 21.20, sono stati intercettati tre lanci di plichi effettuati da persone all’interno del muro di cinta dell’istituto, in prossimita’ dei passeggi della media sicurezza della quinta e settima sezione. Gli involucri, realizzati con spugna e avvolti da nastro adesivo trasparente, contenevano uno smartphone privo di scheda sim, un mini smartphone anch’esso senza scheda sim e due panetti di hashish, per un quantitativo complessivo di circa 190 grammi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Prato: nuovi lanci di cellulari e droga nel carcere della Dogaia

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