Pratiche decreti flussi false blitz della Dda di Salerno | 22 misure

Notizia in breve

La Dda di Salerno ha eseguito un blitz contro pratiche false nei decreti flussi, portando all’applicazione di 22 misure cautelari. Sono 18 le persone finite agli arresti domiciliari, mentre altre quattro sono state obbligate a firmare regolarmente. L’indagine ha accertato irregolarità e frodi legate alle procedure di ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri. Le autorità hanno sequestrato documenti e strumenti informatici durante le operazioni.