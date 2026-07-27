Pratiche decreti flussi false blitz della Dda di Salerno | 22 misure
La Dda di Salerno ha eseguito un blitz contro pratiche false nei decreti flussi, portando all’applicazione di 22 misure cautelari. Sono 18 le persone finite agli arresti domiciliari, mentre altre quattro sono state obbligate a firmare regolarmente. L’indagine ha accertato irregolarità e frodi legate alle procedure di ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri. Le autorità hanno sequestrato documenti e strumenti informatici durante le operazioni.
Roma, 27 lug. (askanews) - Misure cautelari personali nei confronti di 22 persone, di cui 18 ai domiciliari e 4 destinatarie dell'obbligo di firma. I carabinieri del Nucleo tutela del lavoro e i finanzieri del Comando provinciale di Salerno hanno eseguito un'ordinanza, su disposizione della Direzione distrettuale antimafia di Salerno. Gli indagati sono gravemente indiziati, a vario titolo, anche del reato di associazione per delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'inchiesta contesta all'organizzazione diaver presentato, a favore di centinaia di cittadini... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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