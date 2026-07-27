A Positano, un traghetto non è riuscito ad attraccare a causa del mare agitato. L’equipaggio ha deciso di allontanare l’imbarcazione per motivi di sicurezza. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio. La situazione ha generato momenti di tensione tra i passeggeri. La nave è rimasta in mare per alcuni minuti prima di riuscire a tornare in porto. Non ci sono stati altri incidenti collegati all’evento.

L’equipaggio si è visto costretto ad allontanare momentaneamente l’imbarcazione per la sicurezza di tutti. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito Momenti di panico si sono verificati aPositanoa causa di un traghetto che non riusciva ad attraccare. L’imbarcazione ha incontrato grandi difficoltà a causa diviolente raffiche di sciroccoe un moto ondoso, rendendo impossibile la manovra di attacco. La scena è andata particolarmente virale anche perché un turista ha girato un video. La situazione immortalata è di alto rischio: il traghetto in balia delle onde rischiava di sbattere contro il molo sul quale sostavano molte persone. Secondo quanto emerso, le condizioni meteo avverse hanno spinto il traghetto lontano dalla banchina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Positano, tensione per un traghetto che non riesce ad attraccare causa mare agitato

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