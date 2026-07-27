Tra le rovine di Pompei, l'artista britannico Philip Colbert ha allestito la sua prima mostra personale, intitolata “Pop Mithology”. Le opere includono aragoste dipinte in stile pop, collocate tra le antiche strutture della città sepolta. La mostra si svolge negli scavi archeologici, creando un contrasto tra elementi moderni e resti dell’antica civiltà romana. L'inaugurazione è avvenuta di recente, attirando visitatori e appassionati d’arte.

Philip Colbert, artista britannico, nato in Scozia e con base a Londra, ha inaugurato la sua prima mostra personale presso gli Scavi Archeologici di Pompei dal titolo “Pop Mithology”. “Per me avere la mia mostra qui a Pompei, nel più importante sito archeologico del mondo è incredibile. Per me Pompei esiste oltre il tempo. E’ una bolla che ingloba l’antichità ma anche la modernità, e per me non poteva esserci posto migliore dove allestire una mostra in cui esplorare il tempo, la metafisica dell’arte2. Ha dichiarato l’artista ai microfoni di LaPresse. “Quand’ero piccolo trovai una moneta romana nei campi della scozia, vicino a dove vivevo – prosegue Colbert – e fu qualcosa che mi aprì la mente rispetto al potere dell’archeologia e di come può ispirare l’arte. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pompei, le aragoste pop di Philip Colbert tra le rovine della città antica

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