Il nuovo docudramma in tre episodi, intitolato ‘Pompei: fuori dal tempo’, è ora disponibile su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti. La produzione è firmata da Plimsoll Productions e vede tra i protagonisti l’attore Tom Hiddleston, che si trova tra le rovine di Pompei. La serie ripercorre gli eventi storici e le rovine dell’antica città, offrendo un’immersione visiva e narrativa nel passato.

‘ Pompei: fuori dal tempo ‘ con Tom Hiddleston, il nuovo docudrama in tre episodi prodotto da Plimsoll Productions, è ora disponibile su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti. Per l’occasione, l’attore è tornato nel Parco Archeologico di Pompei, dove è stato protagonista di un iconico stunt. Tom Hiddleston mentre passeggia tra le rovine di Pompei. (Foto: Ufficio stampa) Hiddleston ha posato tra le rovine, con la suggestiva cornice del Vesuvio sullo sfondo, dando vita a una serie di scatti e a un video dal forte impatto visivo, nel quale ripercorre le antiche strade di Pompei e viene ritratto mentre compie il caratteristico gesto con cui riavvolge il tempo nella serie. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - ‘Pompei: fuori dal tempo’, Tom Hiddleston tra le rovine per lanciare il docudrama su Disney+

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Pompei - Fuori dal Tempo con Tom Hiddleston | Trailer Ufficiale | Disney+ Italia

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Pompei: Fuori dal Tempo – Tom Hiddleston riapre la storia di PompeiTom Hiddleston ha partecipato alla riapertura di Pompei, portando alla luce dettagli meno noti della città sepolta.

Temi più discussi: Debutta su Disney+ la serie su Pompei narrata dalla stara Tom Hiddleston; Pompei: Fuori dal tempo, Tom Hiddleston racconta la serie tv che esce oggi su Disney Plus; Pompei aveva dei sopravvissuti: la scoperta che Tom Hiddleston racconta su Disney+; DISNEY+ POMPEI: FUORI DAL TEMPO CON TOM HIDDLESTON.

Ho visto subito le tre puntate di #Pompei, fuori dal tempo appena uscito su @DisneyPlusIT (per @NatGeoTV) a cura e con #TomHiddleston (che non sapevo avesse studiato lettere antiche, figata!). Bellissimo! Ci sono delle cose un po' melense ma aiuta dav x.com

Pompei: Fuori dal tempo è in onda adesso! reddit

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