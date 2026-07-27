Dopo aver conquistato Palazzo Chigi con la prima presidente del Consiglio donna della sua storia, il centrodestra punta ora al Colle. L'obiettivo è completare il percorso: eleggere per la prima volta un capo dello Stato espressione della propria area politica, archiviando quello che la stessa premier considera un vecchio pregiudizio: «Chi non è di sinistra non è un figlio di un dio minore, ha gli stessi diritti degli altri. Valeva per la Presidenza del Consiglio e potrà valere per la Presidenza della Repubblica». Giorgia Meloni al Quirinale? Perché no. «Sarebbe una gran fortuna per l'Italia dopo Sergio Mattarella». Ignazio La Russa va oltre i pronostici e candida la premier al Colle. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Più di Meloni, i veri ?quirinabili? del centrodestra: Fitto, Mantovano, Crosetto. Ma anche il centrosinistra ha i suoi nomi per il Colle

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