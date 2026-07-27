Un uomo di 43 anni, residente in Lucchesia e con numerosi precedenti penali, è stato arrestato dalla polizia di Pescia. Durante un controllo, gli agenti hanno trovato uno zaino contenente una pistola e un proiettile, e l’uomo aveva minacciato la sua ex partner dicendo di avere un proiettile pronto per lei. L’arresto è avvenuto in un contesto di minacce e comportamenti violenti, nel pomeriggio in cui si sono svolti i controlli.

Un pomeriggio di ordinaria follia si è trasformato in una brillante operazione della polizia di Stato. Gli agenti del commissariato di Pescia, diretto da vicequestore aggiunto Andrea Natale, hanno arrestato un uomo di 43 anni, residente in Lucchesia, e già gravato da numerosi precedenti penali. L’arresto è stato eseguito in seguito alle pesanti accuse di tentata estorsione, falsa attestazione a pubblico ufficiale e detenzione e porto illegale di arma da fuoco, in violazione della legge 895 del1997. L’indagine ha preso il via da una segnalazione al commissariato sulla presenza di un uomo dall’atteggiamento sospetto in un bar del centro di Pescia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pistola nello zaino e minacce alla ex: "Ho un proiettile pronto per te"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Chiede 5mila euro alla ex per restituirle l’auto. “Ho un proiettile pronto per te”Un uomo ha chiesto 5mila euro all’ex compagna per restituirle l’auto, minacciando di aver un proiettile pronto per lei se non avesse pagato.

Chiede 5mila euro alla ex per ridarle l’auto, poi la minaccia: “Ho un proiettile pronto per te”Un uomo ha minacciato di morte la ex compagna, dicendole di avere un proiettile pronto.

Temi più discussi: Ho un proiettile pronto per te. La minaccia all’ex, la pistola rubata nello zaino: arrestato; Finisce nella roggia a Fontanelle: nel suv i carabinieri trovano armi e 3 chili di droga; Rapina con pistola in un supermercato dei Colli, 53enne arrestato dalla polizia; Tampona un'auto e finisce in un canale: nel suv spuntano tre chili di droga e una pistola.

Pistola nello zaino e minacce alla ex: Ho un proiettile pronto per teQN Media S.p.A. ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fruizio ... lanazione.it

Ho un proiettile pronto per te. La minaccia all’ex, la pistola rubata nello zaino: arrestato x.com

A 12 anni va a scuola con una pistola scacciacani nello zaino. Interviene la procura dei minorenniA soli 12 anni portava una pistola scacciacani dentro lo zaino scolastico. A scoprirlo sono stati i docenti della scuola media che il ragazzo frequentava a Perugia, durante i controlli effettuati a ... rainews.it