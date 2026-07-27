Andrea Pirlo ha annunciato su Instagram di non essere più in lizza per il ruolo di commissario tecnico della nazionale di calcio. Nel messaggio, ha espresso rispetto per la decisione e ha ringraziato due ex dirigenti del settore. La comunicazione arriva dopo che era stato escluso dalla selezione dei candidati per la guida tecnica della squadra nazionale. Pirlo non ha fornito dettagli sui motivi dell’esclusione e ha lasciato aperta la possibilità di future opportunità nel settore.

Pirlo affida a Instagram il suo messaggio dopo l’esclusione dalla corsa per il ruolo di CT: parole di rispetto e un ringraziamento a Maldini e Leonardo. Dopo giorni di indiscrezioni e di silenzio, Andrea Pirlo è tornato a parlare pubblicamente. L’ex centrocampista di Milan e Nazionale italiana ha scelto Instagram per fare chiarezza sulla propria posizione dopo l’interruzione della trattativa che avrebbe potuto portarlo sulla panchina della Nazionale spiegando la scelta di non intervenire fino a questo momento, sottolineando il rispetto nei confronti delle istituzioni coinvolte e confermando di aver appreso soltanto nella panchina azzurra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pirlo rompe il silenzio: «Non sono più il candidato alla panchina della Nazionale italiana»

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