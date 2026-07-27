Pirlo non sarà ct lo sfogo | Me lo hanno comunicato ieri sera Attribuite alla mia persona significati e intenzioni che non mi appartengono

Pirlo ha annunciato sui social di non essere stato scelto come commissario tecnico. Ha scritto di aver ricevuto questa comunicazione nella serata precedente e ha criticato le interpretazioni che sono state fatte sulla sua persona, sostenendo che sono errate e non riflettono le sue intenzioni. La sua dichiarazione si rivolge direttamente alle percezioni e ai commenti che sono circolati dopo la decisione.

Pirlo non sarà ct, lo sfogo sui social: «Me lo hanno comunicato ieri sera. Attribuite alla mia persona significati e intenzioni che non mi appartengono». Andrea Pirlo non siederà sulla panchina della Nazionale italiana. Nonostante l’intesa contrattuale già raggiunta con il direttore tecnico Paolo Maldini e con Leonardo, la candidatura dell’ex allenatore della Juventus è tramontata definitivamente a causa del veto posto dal presidente federale Giovanni Malagò, scaturito dalle infuocate polemiche legate al “ caso Russia “. Di fronte allo stop istituzionale che ha fatto sfumare l’accordo sul più bello, l’ex regista ha affidato ai propri canali... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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