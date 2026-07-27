Un figlio ha espresso delusione e amarezza per il modo in cui suo padre è stato giudicato, sottolineando che l’amarezza non riguarda la posizione di allenatore, ma il clima intorno alla persona. Ha detto che il padre ha sempre lavorato con impegno e rispetto, e che il giudizio ricevuto non rispecchia la sua condotta. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di discussione pubblica.

"L'amarezza non è per la panchina, che nello sport si conquista e si perde, ma per il clima che si è creato attorno a una persona che ha sempre lasciato parlare il lavoro e non ha mai creato scorciatoie": così sui social Nicolò Pirlo esprime al padre Andrea non solo tutta la sua solidarietà per il caso nato intorno alla chiamata di Maldini e Leonardo sulla panchina della Nazionale, ma anche tutta la sua ammirazione per le sue doti umane ed i valori che gli ha sempre trasmesso. Nicolò Pirlo, 23 anni, figlio del Maestro e della prima moglie Deborah Roversi, proprietario e fondatore del brand d'abbigliamento Ventidue, suo malgrado era finito nella bufera per il suo ruolo di collaboratore dell'agenzia Gersh Sports, e dunque in potenziale conflitto di interessi con il ruolo di ct prospettato a suo padre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pirlo jr difende il padre: "Deluso e amareggiato per come è stato giudicato"

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