Andrea Pirlo ha annunciato di non essere più candidato per la panchina della Nazionale italiana. Attualmente allenatore della Juventus, Pirlo ha comunicato questa decisione tramite i propri canali social. La sua candidatura non è più considerata per il ruolo di commissario tecnico della nazionale. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo a eventuali alternative o decisioni future.

Andrea Pirlo e il Futuro sulla Panchina della Nazionale Italiana. Ultime Novità sul Tecnico Ex Juventus. Torino, 20 settembre 2020 – Andrea Pirlo, attuale tecnico della Juventus, ha recentemente rivelato attraverso i social media di non essere più un candidato per la panchina della Nazionale italiana. Questa notizia ha destato l’attenzione degli appassionati di calcio, in particolare dopo la sua comunicazione sui vari canali social. Nel corso della serata di ieri, Pirlo ha fatto un lungo post su Instagram, seguito da una “storia” in cui ha fornito ulteriori chiarimenti. Il passaggio chiave del suo messaggio riguarda l’imprevista informazione ricevuta, che segna un’evoluzione inaspettata della sua carriera. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Pirlo annuncia: “Non sono più il candidato per la panchina dell’Italia”.

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