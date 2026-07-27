Permessi di soggiorno venduti a caro prezzo | blitz nelle province di Salerno Napoli Avellino e Benevento

Da anteprima24.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I carabinieri e la Guardia di Finanza hanno smantellato una rete criminale che vendeva permessi di soggiorno a prezzi elevati nelle province di Salerno, Napoli, Avellino e Benevento. L’indagine ha portato al sequestro di documenti e all’arresto di alcuni sospetti. L’attività illecita facilitava l’immigrazione clandestina e coinvolgeva soggetti che gestivano le pratiche in modo fraudolento. L’operazione ha coinvolto diverse unità di forze dell’ordine e prosegue con ulteriori accertamenti.

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Tempo di lettura: 2 minuti Vendeva permessi di soggiorno, peraltro a caro prezzo, la rete criminale che favoriva l’immigrazione clandestina smantellata dai carabinieri per la Tutela del Lavoro e i Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno.      I militari sono entrati in azione questa mattina, nelle province di Salerno, Napoli, Avellino, Benevento, Campobasso, Roma, Ancona, Pisa, Savona e Brescia, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno.      Notificate 22 misure cautelari: il gip di Salerno ha disposto 18 arresti domiciliari e 4 obblighi di firma per i reati, contestati a vario titolo, di associazione per delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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