Permessi di soggiorno venduti a caro prezzo | blitz nelle province di Salerno Napoli Avellino e Benevento

Notizia in breve

I carabinieri e la Guardia di Finanza hanno smantellato una rete criminale che vendeva permessi di soggiorno a prezzi elevati nelle province di Salerno, Napoli, Avellino e Benevento. L’indagine ha portato al sequestro di documenti e all’arresto di alcuni sospetti. L’attività illecita facilitava l’immigrazione clandestina e coinvolgeva soggetti che gestivano le pratiche in modo fraudolento. L’operazione ha coinvolto diverse unità di forze dell’ordine e prosegue con ulteriori accertamenti.