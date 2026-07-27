Permessi di soggiorno venduti a caro prezzo | blitz nelle province di Salerno Napoli Avellino e Benevento
I carabinieri e la Guardia di Finanza hanno smantellato una rete criminale che vendeva permessi di soggiorno a prezzi elevati nelle province di Salerno, Napoli, Avellino e Benevento. L’indagine ha portato al sequestro di documenti e all’arresto di alcuni sospetti. L’attività illecita facilitava l’immigrazione clandestina e coinvolgeva soggetti che gestivano le pratiche in modo fraudolento. L’operazione ha coinvolto diverse unità di forze dell’ordine e prosegue con ulteriori accertamenti.
Tempo di lettura: 2 minuti Vendeva permessi di soggiorno, peraltro a caro prezzo, la rete criminale che favoriva l’immigrazione clandestina smantellata dai carabinieri per la Tutela del Lavoro e i Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno. I militari sono entrati in azione questa mattina, nelle province di Salerno, Napoli, Avellino, Benevento, Campobasso, Roma, Ancona, Pisa, Savona e Brescia, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno. Notificate 22 misure cautelari: il gip di Salerno ha disposto 18 arresti domiciliari e 4 obblighi di firma per i reati, contestati a vario titolo, di associazione per delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Segui gli aggiornamenti su Salerno.
Ritorna 20 anni nel passato, il povero genio conquista una bellissima CEO e cambia vita
Notizie e thread social correlati
Blitz del NAS a Salerno, Avellino e Benevento: attività da oltre un milione di euro sospeseIl NAS ha effettuato controlli nelle province di Salerno, Avellino e Benevento, sospendendo diverse attività commerciali.
Permessi di soggiorno “facili” e contratti fantasma: un altro blitz contro l’immigrazione illegale, quattro arresti a NuoroQuattro persone sono state arrestate all’alba a Nuoro durante un blitz dei carabinieri contro un traffico di esseri umani.
Permessi di soggiorno 'a pagamento', 22 misure cautelari in 10 provinceVendeva permessi di soggiorno, peraltro a caro prezzo, la rete criminale che favoriva l'immigrazione clandestina smantellata dai carabinieri per la Tutela del Lavoro e i Finanzieri del Comando Provinc ... ansa.it
Matera, permessi di soggiorno agli extracomunitari venduti a 2mila euro. Gli indagati: Tanto non rischiamo nienteLei glielo può spiegare anche in maniera papale papale. Dice: Senti noi li facciamo venire, gli facciamo il permesso di soggiorno, dopo se tu li vuoi assumere li assumi, se non li vuoi assumere loro ... lagazzettadelmezzogiorno.it